Орлов рассказал про программу Дня Победы в Екатеринбурге

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге пройдет без изменений. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

«В этом году мы сохраним традиционную программу 9 Мая: она будет включать возложение цветов к памятникам и мемориалам, парад войск Екатеринбургского гарнизона, выставку ретротехники и многие другие полюбившиеся горожанам мероприятия»,— написал глава города.

Особое внимание, по словам мэра, уделено подготовке «Бессмертного полка». Ранее сообщалось, что Екатеринбург стал одним из городов Свердловской области, где шествие разрешено проводить в очном формате.

Завершится праздник воинским салютом и праздничным фейерверком.

