Литва запретила въезд грузовикам из России и Белоруссии с запасом топлива более 200 литров

Правительство Литвы запретило въезд на территорию страны грузовикам из России и Белоруссии, в баках которых находится более 200 л топлива. Об этом сообщила пресс-служба литовского кабмина, передает «Sputnik Беларусь».

В Таможенном департаменте Литвы сообщили, что прибывающие из России и Белоруссии водители с излишками топлива в баках грузовиков сливают горючее и нелегально продают его, что нарушает санкции Евросоюза в отношении двух стран.

В среднем в Литву каждые сутки въезжают около 200 фур с российскими и белорусскими регистрационными номерами, в месяц — свыше 7 тыс. грузовиков, сообщили в Таможенном департаменте. Согласно подсчетам литовского ведомства, объем незаконно слитого с фур топлива может достигать 100 тыс. л в сутки. Из-за этого Литва ежемесячно теряет до €2,2 млн налоговых поступлений.