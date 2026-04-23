Глава Удмуртии: мы продаем молоко по всей России, но этой «полки» мало

Санкции со стороны Запада подтолкнули Удмуртию «пробивать» новые рынки для экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК), заявил глава республики Александр Бречалов в интервью ОТР. Вывоз таких товаров за границу, добавил он, увеличился в 2025 году на 48%.

«Мы продаем молоко по всей России, но этой “полки” мало — выходим на экспорт. Африканские страны сейчас плюсом, особенно после санкций. Спасибо нашим квазипартнерам, которые подтолкнули нас к освоению новых рынков. Потому что проще было в Европу что-то отвозить, чем “пробивать”, допустим, Нигерию, или арабские страны, или Юго-Восточную Азию. Но нам пришлось это делать, и наши предприниматели успешно это делают»,— заявил глава республики.

Он привел несколько примеров: молочную продукцию, в том числе сухое молоко, покупают в Монголии и Китае, яйцо поставляют в Саудовскую Аравию, через Оман сухое молоко идет в африканские страны.

Удмуртия, напомнил господин Бречалов, — молочная республика. В прошлом году регион произведено 1,18 млн т молока. По объемам его производства республика занимает четвертое место в стране. Крупные переработчики входят в топ российских производителей. По его словам, республика производит 196% от собственных нужд в молочной продукции.

Напомним, внешнеторговый оборот Удмуртии в 2025 году увеличился на 18,1%. По словам председателя правительства республики Романа Ефимова, торговыми партнерами региона стали 90 стран. Более половины всего экспорта пришлось на страны СНГ.