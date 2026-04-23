Из ОАЭ в Россию депортировали директора уфимских строительных фирм

Из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию депортировали бывшего генерального директора двух строительных компаний, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным «Ъ-Уфа», депортированным является директор уфимских ООО «СК Гранд Строй» и ООО «Уфахаус» Александр Давлетов. По версии следствия, с 2023-го по 2024 год он похитил средства граждан, по договорам подряда вложивших деньги в строительство недвижимости и другие работы.

В 2024 году в УМВД России по Уфе возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Потерпевшими признаны более 130 граждан, ущерб превысил 200 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале 2025 года председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) в отношении директора ООО «СК Гранд Строй».

Обвиняемый скрылся за границей. В мае 2025 года его объявили в международный розыск.

«В результате взаимодействия, организованного по каналам Интерпола, разыскиваемый задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня в аэропорту города Абу-Даби он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — отметила Ирина Волк.

Майя Иванова