На рынке «Темерник» в Ростове полиция изъяла 104 контрафактные сумки

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону провели мероприятия по выявлению фактов незаконного использования товарных знаков. Выяснилось, что в одном из магазинов на рынке «Темерник» продавалась продукцию с признаками контрафактности, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские обнаружили, что на реализуемых сумках незаконно нанесены товарные знаки известных мировых брендов. Для документирования противоправных действий на место вызвали следственно-оперативную группу Отдела полиции № 6 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону.

В ходе осмотра помещения дознаватель изъял 104 единицы сумок с признаками контрафактности. Вся продукция направлена на исследование и помещена в камеру хранения вещественных доказательств Отдела полиции № 6 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону.

В действиях индивидуального предпринимателя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Мария Хоперская