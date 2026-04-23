Ракета «Ангара-1.2» вывела российские военные спутники на орбиты

Ракета «Ангара-1.2» вывела военные спутники на целевые орбиты. Космические аппараты приняли на управление наземные средства космических войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носителя легкого класса "Ангара-1.2" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова»,— заявили в ведомстве. С космическими аппаратами поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы работают в штатном режиме, добавили в Минобороны.

«Ангара-1.2» — российская двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Ее высота составляет около 41,5 м, стартовая масса — примерно 171 т, грузоподъемность — до 3,5 т. Первый орбитальный запуск ракеты состоялся 29 апреля 2022 года. Тогда «Ангара-1.2» вывела на орбиту Земли спутник «Космос-2555».