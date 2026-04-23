Калининградский суд осудил трех жителей за хищение почти 300 млн у Минобороны

Суд в Калининградской области признал троих местных жителей виновными в хищении почти 296 млн рублей при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища. В зависимости от роли каждого они получили от 4,5 до 6 лет лишения свободы в колонии, сообщили в региональном суде.

В Калининградской области осуждены три местных жителя, которые похитили при строительстве филиала Нахимовского училища почти 300 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как установило следствие, в период с июля 2020 года по декабрь 2022 года двое сотрудников подрядной организации — заместитель директора и начальник сметно-договорного отдела — действовали в составе организованной группы совместно с представителями отдела капитального строительства Балтийского флота. Используя служебное положение участников схемы, они вносили в акты выполненных работ заведомо ложные сведения и искусственно завышали стоимость строительства.

В результате были введены в заблуждение должностные лица Министерства обороны РФ. Бюджетные средства в размере более 296 млн рублей похитили и направили в пользу подрядной организации.

Кроме того, суд удовлетворил иск Минобороны: с осужденных в солидарном порядке взыскали около 295,9 млн рублей.

