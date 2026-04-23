Донские аграрии засеяли яровыми более 30% запланированных площадей

В Ростовской области, несмотря на переменчивые погодные условия, продолжается весенняя посевная кампания. Яровые культуры посеяны на площади 595 тысяч гектаров, что составляет более 30% от плана весеннего сева. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом ранние зерновые посеяны на площади 362 тысячи гектаров, или почти 75%. Кроме того, начался сев поздних зерновых культур — кукурузы и проса. Ими уже засеяно 5 тыс. гектаров.

Посевы технических культур на сегодня составляют более 200 тыс. гектаров, или более 17% от планируемых под ними площадей.

Продолжается в донских хозяйствах и подкормка озимых культур минеральными удобрениями. Уже подкормлено почти 2,4 млн гектаров — 83% от площади посева озимых зерновых культур. На площади 680 тыс. гектаров подкормка осуществлена повторно.

Также продолжается льготное кредитование аграриев, которое способствует проведению весенних полевых работ. Аграриям Дона уже выдано 3,74 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов. Прием заявок продолжается.

Мария Хоперская