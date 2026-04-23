Не сторговались по опыту

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области признало незаконным проведение двух конкурсов на ремонт дорог в Ростове-на-Дону. Ведомство удовлетворило жалобы компании «Ремонтно-строительное управление» (РСУ), которую не допустили к аукционам общей стоимостью свыше 255 млн руб. Тендерная комиссия отклонила заявки РСУ, сославшись на статус представленного компанией госконтракта. Речь строительстве дороги к хутору в Каменском районе. Контракт стоимостью 207 млн руб. на портале госзакупок имел статус «исполнение», а не «исполнен».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

В УФАС заявили, что статус контракта не обновил именно заказчик — администрация Каменского района, и этот факт не может быть основанием для отказа. «Все необходимые документы — акты выполненных работ и подтверждение завершения контракта — были представлены», — отметили в ведомстве.

Как пояснил «Ъ-Ростов» эксперт в сфере государственных закупок Евгений Вдовин, с юридической точки зрения это ошибка правоприменения. Постановление Правительства №2571, регулирующее дополнительные требования к подрядчикам дорожных работ, оперирует понятием «исполненный договор», а не «статус реестровой записи в ЕИС».

«Факт исполнения подтверждается первичными документами: актами приемки, разрешениями на ввод (или решениями о технической готовности). В деле фигурирует акт приемки законченных работ на сумму 207,6 млн рублей. Это исчерпывающее доказательство наличия опыта»,— подчеркнул эксперт.

Конкурсы на ремонт проспекта Космонавтов от площади Евдокимова до Орбитальной за 197,1 млн руб. и улицы Нансена от Шеболдаева до Нагибина за 58,1 млн руб. администрация Ростова-на-Дону объявила 13 марта, а прием заявок был завершен 30 марта. Однако 2 апреля процедуру определения подрядчика приостановили, а уже 10 апреля, после вмешательства УФАС, тендерная комиссия вновь начала работу.



«Не совсем понятно, почему компания «Ремонтно-строительное управление» обратилась в УФАС с просьбой приостановить определение поставщика. Эта компания не является победителем, они заняли второе место»,— добавил эксперт в области тендеров Алексей Марков.

Он обратил внимание на то, что в итоговом протоколе заказчик публикует информацию о том, что по баллам (квалификации) и по стоимости контракта (а предложение РСУ было дороже, чем у победителя) выиграла вторая компания.

Отдельное нарушение сотрудники ведомства нашли в конкурсе на ремонт проспекта Космонавтов. Заказчик ограничил максимальный учитываемый опыт участников суммой в 100 млн руб., хотя стоимость контракта составляет почти 200 млн руб. По мнению УФАС, это нивелировало цель выбора наиболее подходящего подрядчика.



Обе жалобы признаны обоснованными. УФАС обязал администрацию Ростова отменить протоколы обоих конкурсов и возобновить прием заявок. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении должностных лиц заказчика к административной ответственности.

Мария Хоперская