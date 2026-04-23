Кухарук: объем промышленного производства ХМАО сократился на 2 трлн рублей

Объем промышленного производства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) снизился с 10,25 трлн руб. в 2024 году до 8,16 трлн руб. в 2025-м, рассказал губернатор Руслан Кухарук в ходе отчета о работе окружного правительства. Он признал, что снижение цены на нефть и укрепление рубля «объективно повлияли на макроэкономические показатели региона в целом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Господин Кухарук добавил, что за год инвестиции в основной капитал снизились с 1,72 трлн до 1,71 трлн руб. и упал объем обрабатывающих производств с 1 трлн 108 млрд руб. до 1 трлн 2,9 млрд руб. «Мы поддерживаем объемы производства обрабатывающих отраслей на стабильном уровне и одновременно наращиваем несырьевой неэнергетический экспорт. За год он вырос на 29%, составив $100,5 млн, а география поставок охватила 28 государств»,— пояснил губернатор.

Глава ХМАО подчеркнул, что высокую динамику демонстрирует экспорт машин и оборудования (показатель увеличился на 420%), древесины и целлюлозы (1,3%), металлов (320%) и продукции химической промышленности (33,3%). «Значительный экспортный потенциал региона подтверждает лесопромышленный комплекс. Более 70% всего несырьевого неэнергетического экспорта приходится на продукцию этой отрасли. Поставки идут в Китай, Казахстан, Узбекистан, Сирию и другие страны»,— отметил Руслан Кухарук.

Ранее Тюменьстат сообщал, что крупные предприятия ХМАО отчитались об общем размере прибыли в начале 2026 года в 47,6 млрд руб. и заявили об убытке в 71,7 млрд руб. Годом ранее прибыль компаний в январе составила 186,5 млрд руб., убыток — в 8,5 млрд руб.

Василий Алексеев