Ярославский аэропорт возобновил работу

Ярославский аэропорт вернулся к штатной работе: ограничения на прием и выпуск самолетов сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в Мах 23 апреля в 14:06.

Ограничения были введены 23 апреля в 2:37 в целях обеспечения безопасности полетов. Они не привели к задержке или отмене рейсов. Вместе с ярославским аэропортом был закрыт ивановский. Там ограничения тоже сняли.

В Ярославской области 23 апреля не объявлялся режим беспилотной или ракетной опасности. Режим беспилотной опасности объявлялся 23 апреля в соседнем регионе — Костромской области. Там он действовал с 4:27 до 7:13.