Директор ХК «Автомобилист» Рябков: «Рид Буше подвел клуб, тренера и болельщиков»

Директор хоккейного клуба «Автомобилист» Максим Рябков заявил на пресс-конференции, что бывший американский игрок клуба Рид Буше подвел команду и болельщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рид Буше

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист» Рид Буше

Напомним, в начале февраля Рид Буше по семейным причинам пропустил выездной матч против «Авангарда». Предполагалось, что он присоединится к партнерам по команде к следующей выездной игре, однако форвард так и не вернулся в расположение клуба. В итоге после сезона «Автомобилист» расторг с ним контракт, сохранив права на игрока в КХЛ.

«Человек подвел клуб, тренера, болельщиков в первую очередь. Но это частное мнение. Я понимаю примерно ситуацию изнутри. И понимаю, что есть обстоятельства, которые заставляют человека иногда совершить те действия, которые я только что перечислил. Судить его, наверное, за это не стоит. Там реально семейные обстоятельства, семейные причины. Можно ли было там найти какие-то другие выходы? Ну, наверное, всегда можно. Было бы желание»,— прокомментировал господин Рябков.

Он отметил, что клуб предпринял юридические шаги, которые, по его словам, должны помочь «извлечь хоть какой-то профит из сложившейся ситуации».

Полина Бабинцева