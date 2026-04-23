Гендиректор «Ижавиа»: приватизация авиакомпании может занять более шести месяцев

Приватизация авиакомпании «Ижавиа» — это стратегический процесс, а не срочная продажа, сообщил в Telegram гендиректор предприятия Александр Синельников. По его словам, продажа авиаперевозчика может занять более шести месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Сейчас “Ижавиа” — ценный актив, сумевший пройти сложный путь и глубокую модернизацию. Система работает штатно. Основное внимание мы уделяем подготовке к предстоящему летнему сезону и обеспечению надежного функционирования в непростых внешних условиях»,— написал он.

Господин Синельников добавил, что обустройство международного пункта пропуска в аэропорту Ижевска идет согласно дорожной карте. Первые международные рейсы запланированы в декабре 2026 года.

Напомним, 21 апреля Госсовет Удмуртии согласовал приватизацию АО «Ижавиа». 100% акций принадлежит республике. Предприятие также владеет аэропортом Ижевска. На сессии глава региона Александр Бречалов заявил, что авиакомпании необходимы крупные инвестиции. По его словам, только на покупку самолетов «МС-21» по заявке требуется 30 млрд руб. Эта сумма составляет четверть годового бюджета республики. Сделку по продаже «Ижавиа» планируется провести до конца 2026 года. 2025 год авиакомпания завершила с чистой прибылью 1,67 млрд руб. (+160% год к году) при выручке 6,8 млрд руб. (+9,6%).

