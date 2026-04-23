Чистая прибыль основного курского завода «Агрокомплектации» рухнула на 93%

ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» (ООО «КМПЗ», входит в ГК «Агропромкомплектация» Сергея Новикова) по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 17,6 млн руб., что на 92,5% меньше, чем в 2024-м (234,9 млн руб.). Выручка предприятия при этом выросла на 9,9% — с 46,73 млрд до 51,34 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании.

Резкое падение прибыли произошло на фоне опережающего роста себестоимости и расходов. Себестоимость продаж выросла на 8,3% — с 39,01 млрд до 42,27 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 17,5% — с 7,71 млрд до 9,07 млрд руб. Однако коммерческие расходы сократились на 21,4% — с 2,28 млрд до 1,8 млрд руб., а управленческие расходы выросли на 21,5% — с 5,33 млрд до 6,48 млрд руб.

Основное давление на прибыль оказали прочие доходы и расходы. Прочие доходы выросли на 74,2% — с 4,76 млрд до 8,3 млрд руб. Одновременно прочие расходы увеличились более чем вдвое — на 100,7%: с 4,5 млрд до 9,04 млрд руб. В результате их отрицательное сальдо сократило прибыль до налогообложения.

Дебиторская задолженность выросла на 17,3% — с 8,79 млрд до 10,31 млрд руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 50,2% — с 6,36 млрд до 9,55 млрд руб. Отложенные налоговые обязательства сократились на 27,1% — с 84,6 млн до 61,7 млн руб.

Согласно отчету о движении денежных средств, чистый денежный поток от текущих операций вырос до положительных значений: с оттока 2,21 млрд руб. в 2024 году до притока 1,28 млрд руб. в 2025-м. Приток от инвестиционной деятельности незначительно увеличился — с 195,9 млн до 209,3 млн руб. Отток от финансовой деятельности составил 2 млрд руб. против притока 3 млрд руб. годом ранее.

По данным Rusprofile, ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» (ООО «КМПЗ») зарегистрировано в Железногорске Курской области в 2015 году. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Директор — Юрий Деревенчук. Уставный капитал — 600 млн руб. Компания принадлежит ООО «Агрокомплектация — Курск» (конечные бенефициары Сергей (85,1%) и Надежда (14,9%) Новиковы). По собственным данным, «Агропромкомплектация» работает в Курской, Тверской, Мурманской, Вологодской, Московской, Костромской, Ярославской, Ивановской, Ленинградской, Нижегородской, Рязанской областях, а так же в Республике Карелия. Занимает седьмую строчку в рейтинге российских производителей свинины Национального союза свиноводов с показателем 322 тыс. т в живом весе в 2025 году. В Курской области помимо ООО «КМПЗ» у компании работают комбикормовые заводы и элеваторы в селе Линец и поселке Конышевка, 16 своноводческих комплексов, три молочных комплекса, два из которых располагаются в селе Троицкое, а один — в городе Дмитриев, сеть фермерских лавок и розничная сеть «Ближние горки». В прошлом году компания запустила еще один мясоперерабатывающий завод в Конышевском районе области.

В прошлом году на КМПЗ стартовала реконструкция. По собственным данным компании, на начало 2026-го проект был завершен на 60%: были проведены монтаж внутренних конструкций пристраиваемой части корпуса, установка оборудования бокс-фризера, монтаж внутренних инженерных систем, а также вентиляционного оборудования в венткамере и на кровле здания. Подробности о проекте не сообщаются.

О строительстве второго мясоперерабатывающего завода в Курской области за 4,3 млрд руб. ГК «Агропромкомплектация» заявило в 2023 году. На предприятие планировалось отправлять туши «с санитарным и техническим браком» для «ужесточения биобезопасности» курского кластера.

