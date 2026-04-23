В ХМАО увеличили показатель по ремонту и строительству дорог на 36%

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) построили и отремонтировали 319,3 км дорог в 2025 году, что на 36,7% больше показателя 2024-го года (202 км), рассказал губернатор Руслан Кухарук в ходе отчета о работе окружного правительства. Он подчеркнул, что Югра по-прежнему занимает лидирующие позиции в стране по качеству сети. «Нормативное состояние региональной сети по итогам года составило 87,6% при плановом показателе 83,8%»,— добавил господин Кухарук.

Мостовой переход «Звезда Оби»

Фото: Пресс-служба губернатора ХМАО

Губернатор отметил, что главным событием 2025 года стал досрочный ввод в эксплуатацию в октябре мостового перехода «Звезда Оби» в районе Сургута, длина которого превышает 1,7 тыс. км. Бюджет проекта превысил 60 млрд руб.

Глава Югры добавил, что окружные власти также совершенствуют воздушные и водные маршруты, субсидируя рейсы: в 2025-м в регионе запустили 10 новых маршрутов, а количество перевезенных пассажиров выросло с 2 до 3,5 млн человек. «В целом пассажиропоток достиг рекордных 54 млн — эти цифры наглядно показывают, что регион становится мобильнее, доступнее и ближе для своих жителей и гостей»,— сказал Руслан Кухарук.

Василий Алексеев