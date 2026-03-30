В Удмуртии зарегистрирован первый в 2026 году случай присасывания клеща

Первый случай укуса клеща в Удмуртии в этом сезоне произошел в селе Юкаменское. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Для исследования клещей на возбудителей инфекций в республике работают лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии.

В этом году 7,5 тысячи жителей Удмуртии вакцинировались против клещевого энцефалита.

Напомним, более 13 тыс человек пострадало от укусов клещей в 2025 году. Республика вошла в топ-7 регионов России по наибольшему количеству присасываний членистоногих. Вирусный энцефалит был выявлен в 12 случаях, четверо из заразившихся — дети. Еще у девяти человек был обнаружен клещевой боррелиоз.

Также Удмуртию включили в список 17 регионов страны с высоким эпидемиологическим риском по клещевому энцефалиту.