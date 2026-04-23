В Ростовской области средний размер автокредитов вырос за год на 16%

В Ростовской области средний размер выданных автокредитов вырос за год на 16%. В целом по России средний размер кредитов на покупку автомобилей в марте 2026 года составил почти 1,5 млн руб. Об этом свидетельствуют данные кредитных организаций, которые передают сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с мартом 2025 года, когда средний показатель равнялся 1,22 млн руб., рост достиг 22,3% в целом по России. При этом по отношению к февралю 2026 года данный индикатор не изменился (в предыдущем месяце он также находился на уровне 1,5 млн руб.).

Среди регионов, входящих в топ-30 по объему выданных автокредитов, наибольший средний размер займа в марте 2026 года был зафиксирован в Москве (2,09 млн руб.). Далее следуют Московская область (1,83 млн руб.), Санкт-Петербург (1,76 млн руб.), Ленинградская область (1,61 млн руб.), Краснодарский край (1,6 млн руб.) и Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (1,60 млн руб.).

Анализ региональной динамики показал, что наиболее существенный рост среднего размера автокредита в годовом выражении от марта 2026 года к марту 2025 года продемонстрировали Тульская область (26,1%), Санкт-Петербург (25,7%), Вологодская область (24,1%), Республика Татарстан (23,5%) и Москва (22,9%). Минимальный прирост среди тридцати регионов-лидеров отмечен в Волгоградской области (12,6%), Удмуртской Республике (12,9%), Пермском крае (13,2%) и Свердловской области (13,6%).

В НБКИ отметили, что средний размер выданных автокредитов увеличивался до сентября прошлого года, после чего стабилизировался на отметке около 1,5 млн руб. Сложившаяся динамика фиксируется на фоне снижения спроса на автозаймы. Это, в свою очередь, связано с ранее принятыми решениями о повышении утилизационного сбора и низким аппетитом к риску со стороны банков. Помимо этого, при одобрении кредитов и определении их условий, включая суммы и сроки, кредитные организации предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков. Данный подход, как полагают эксперты, позволяет снижать риски возникновения просрочек. Учитывая это, потенциальным заемщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения.

Константин Соловьев