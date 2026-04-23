Boeing впервые за три года обогнала Airbus по квартальным поставкам самолетов

Boeing представила отчетность. За первые три месяца американская авиакомпания поставила клиентам 143 гражданских самолета, что на 10% больше, чем в 2025 году. Airbus за тот же период поставила на 29 самолетов меньше.

Это самый большой отрыв Boeing от своего конкурента с 2018 года, пишет FT. Кроме того, это первый с 2013 года случай, когда по результатам за квартал Boeing опередила Airbus.

За первый квартал года выручка Boeing выросла до $22,2 млрд, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания сократила убытки до $7 млн за квартал по сравнению с $31 млн годом ранее.

Из-за резкого увеличения глобальных расходов на оборону выручка военно-космического подразделения Boeing выросла на 21%, до $7,6 млрд.

Екатерина Наумова

