В Подмосковье повысили штраф за безбилетный проезд до 5 тыс. рублей

Московская областная дума приняла закон о повышении штрафов за безбилетный проезд в регионе до 5 тыс. руб. Пресс-служба законодательного органа пояснила, что мера «приводит региональное законодательство к единому стандарту с Москвой».

До этого штраф за безбилетный проезд в Московской области составлял 2 тыс. руб., за неправомерное использование льготных документов — 4 тыс. руб. «Действующие санкции лишь в 10–20 раз превышали стоимость билета и не несли заградительного характера. Штраф в 5 тыс. руб. эквивалентен уже 25–60 поездкам»,— заявил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин («Единая Россия»).

Согласно статистике, которую привел господин Коркин, за второе полугодие 2025 года инспекторы выписали более 17 тыс. постановлений на общую сумму свыше 35,9 млн руб. Важным фактором для повышения штрафов стала необходимость синхронизации с Москвой, сказал он. «Когда за одно и то же нарушение по одну сторону МКАД штраф 2 тысячи, а по другую – 5 тысяч, это создает путаницу и правовую неопределенность»,— добавил депутат. Закон вступит в силу через десять лет после даты его официального опубликования.