В Петербурге продали мастерскую придворного художника Николая II за 80 млн рублей

В Петроградском районе Санкт-Петербурга на аукционе за 80 млн рублей была продана квартира-мастерская, принадлежавшая в начале XX века придворному художнику императора Николая II Эрнесту фон Липгарту. Об этом сообщил аукционный дом Литфонд, пишет 78.ru.

В Петербурге продана квартира-мастерская, принадлежавшая в начале XX века художнику императора Эрнест Липгарт

Сделка по объекту, расположенному на Каменноостровском проспекте, состоялась спустя три недели после старта торгов.

Глава аукционного дома Сергей Бурмистров отметил, что быстрый поиск покупателя стал возможен благодаря уникальности объекта. В компании также подчеркнули, что торги завершились успешно, несмотря на общую сдержанность рынка недвижимости.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Санкт-Петербурге впервые за более чем 120 лет квартира-мастерская придворного художника Николая II Эрнеста фон Липгарта на Каменноостровском проспекте, 16 была использована как выставочная площадка

Матвей Николаев