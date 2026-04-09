В Петербурге впервые откроют для выставок мастерскую придворного художника Николая II

В Санкт-Петербурге впервые за более чем 120 лет квартира-мастерская придворного художника Николая II Эрнеста фон Липгарта на Каменноостровском проспекте, 16 будет использована как выставочная площадка. 11 апреля здесь откроется проект-диалог «Никакой провокации — только зависть облакам».

Экспозиция объединит графику и инсталляции выпускниц Академии художеств имени Репина Екатерины Федоткиной и Екатерины Крыловой. Работы первой вдохновлены романом Альбера Камю «Посторонний», второй — «Колымскими рассказами» Варлама Шаламова. Специально для пространства подготовлены две инсталляции — «Леса» и «Комната 3».

Здание на Австрийской площади было возведено в 1906 году по заказу Липгарта по проекту архитектора Василия Шауба. Позднее здесь работал художник Владимир Соколов, известный, в частности, блокадными плакатами и портретами Че Гевары. За прошедшие десятилетия мастерская площадью около 150 кв. м сохранила историческую планировку.

Пространство включает колонный зал, бельведер, овальный кабинет и башню с круглыми окнами, ставшую архитектурной доминантой Австрийской площади. Интерьеры сочетают элементы неоклассики начала XX века и модернистские решения 1960-х годов.

Матвей Николаев