Тихий адрес в большом городе

Старт продаж клубного дома «Достоевского, 16» от группы «Дипломат»

В центре Перми стартовали продажи нового жилого дома бизнес-класса «Достоевского, 16», который реализует группа «Дипломат». Проект задуман как камерный формат жилья – с ограниченным количеством квартир и акцентом на приватность и качество пространства.

Дом расположен в тихой части центра, где сохраняется ощущение уединения, при этом вся необходимая городская инфраструктура остается в шаговой доступности. Такой баланс между динамикой города и спокойной жилой средой девелопер называет одной из ключевых особенностей проекта.

Архитектура дома выполнена в модной, современной стилистике и органично вписывается в окружающую среду. Внутренние решения ориентированы на комфорт повседневной жизни: планировки дополнительно прорабатывались с участием дизайнера, чтобы сделать пространство максимально функциональным и удобным.

«Мы изначально закладывали идею камерного дома – с небольшим количеством квартир и более приватной атмосферой. Отдельное внимание уделили планировкам: нам было важно, чтобы они отвечали не только эстетике, но и реальным сценариям жизни», – отметил директор девелопера группы «Дипломат» Владимир Яцук.

В компании подчеркивают, что проект ориентирован на аудиторию, которой важно жить в центре города, но при этом она ценит спокойствие, продуманность и кулуарное качество жилой среды.

