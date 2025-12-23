«Наша стратегия — реализация нишевых, интересных и комфортных проектов»
Владимир Яцук о перспективах развития группы «Дипломат»
В начале 2025 года в Перми появился новый девелопер — группа «Дипломат». Бывшая ранее девелоперским подразделением крупного пермского застройщика компания «ПЗСП-Групп» провела ребрендинг и занялась собственными проектами. О стратегии компании рассказал гендиректор группы Владимир Яцук.
— Владимир Александрович, оцените уходящий 2025 год для пермских девелоперов. Каким он выдался для застройщиков?
— Большую часть 2025 года рынок продолжал адаптироваться к последствиям отмены льготной ипотеки. Примерно с августа-сентября продажи у застройщиков слегка оживились. Полагаю, что клиенты свыклись с текущей ситуацией, да и ключевая ставка ЦБ начала постепенно снижаться. Все это вселило некий сдержанный оптимизм нашим согражданам, и они начали выходить частично из депозитов и инвестировать в том числе в недвижимость. Мы видим определенный сегмент преимущественно небольших инвесторов, которые продолжают покупают квартиры не с целью улучшения жилищных условий, а для сохранения капитала.
В октябре-ноябре продажи были неплохими. Конечно сейчас основной объем сделок проходит с помощью семейной ипотеки, действие которой в ближайшее время закончится и трансформируется по каким-то новым правилам. Но таких объемов, как во времена льготной ипотеки, конечно, нет, и в ближайшее время не предвидится. То время было своеобразным окном возможностей. Застройщики, например, воспользовались им, чтобы нарастить свои земельные портфели. Сейчас многие застройщики достаточно сдержанно относятся к долгосрочным проектам развития. Прогнозирую, что в дальнейшем девелоперы будут запускать новые проекты с оглядкой и постепенно.
При этом наблюдаются и противоположные этому тренду моменты. Речь идет о том, что застройщики продолжают активно участвовать в тендерах по комплексному развитию территорий (КРТ), организованных краевым властями. На этих конкурсах девелоперы серьезно бьются за лоты, многократно повышая выкупную стоимость права КРТ. Разумеется, стратегия развития каждого предприятия видна и оценивается собственниками бизнеса самостоятельно, но предстоящие прогнозы поведения рынка недвижимости в ближайшие годы призывают действовать более аккуратно.
— Расскажите о ваших проектах КРТ. Комплексное развитие территории это не просто дом построить, необходимо еще и инфраструктуру создать, дороги, садики.
Сейчас в активной работе у группы «Дипломат» три проекта, и два из них реализуется в рамках КРТ. Первый, который уже находится в стадии строительства — ЖК «Дом учителя» на ул. Проспект Парковый, 24. Мы планировали реализовать его в другой локации. Решили оставить первоначальное название, поскольку оно удачно вписывается в территорию: рядом находится общеобразовательная и музыкальная школы, детские сады.
В рамках КРТ мы взяли дополнительные соцобязательства — строим модульную библиотеку. Она расположится на первом этаже ЖК. Это будет современное пространство, где будут проходить различные мастер-классы, дополнительное обучение не только детей, но работников образовательной сферы. По завершению строительства объект будет передан в управление администрации города, которая и выступила инициатором его появления. Также в рамках КРТ «Дипломат» проведет капремонт близлежащих к ЖК дорог, с обустройством дополнительных парковок, освещения и тротуаров. Это дополнительная нагрузка на застройщика, но мы всегда стараемся довести до конца взятые на себя обязательства. Проект сейчас выходит из котлована, завершение строительства намечено на 2027 год.
— Какой второй КРТ реализует застройщик?
— Второй проект КРТ — это уже более крупная локация площадью пять гектар — в микрорайоне Ива (ул. Уинская, 55) напротив ледовой арены «Красная машина». Концепция данного проекта сейчас активно прорабатывается. Планируем выйти на разрешение на строительство в первом квартале 2026 года. Построим современный ЖК общей площадью 135 тыс. кв. метров.
Основной объем нашей социальной нагрузки в рамках этого КРТ — это создание новой и капитальный ремонт существующей улично-дорожной сети в данном микрорайоне. Новая дорога, которая здесь будет построена, свяжет ул. Уинская с ул. Сапфирная, что существенно разгрузит транспортный поток в активно развивающемся микрорайоне. Также предполагается выполнить капитальный ремонт ул.Уинской вдоль КРТ, с обустройством дополнительных светофорных объектов, остановок, разворотных полос и пешеходных переходов. Кроме того, группа «Дипломат» построит помещение для дошкольного учреждения площадью около 500 кв. м.
— В чем сложность реализации данного проекта КРТ?
— Для девелоперов социальная нагрузка в виде строительства дорог специфична и несет определенные риски в виде сложности прогнозирования затрат. Одну и ту же дорогу, одинаковой протяженностью и шириной можно построить на разных грунтах и рельефах, и ее конечная стоимость может отличаться от такой же в разы. Но с данными обязательствами мы обязательно успешно справимся.
— Многие застройщики сейчас включают в проекты ЖК новые IT-технологии, другие технические новшества. Какие у Вас «фишки» в ЖК?
— Набор элементов «умного дома» давно имеется в наших проектах. Приложение умного дома, видеодомофон, открывание шлагбаумов, видеонаблюдение, связь с консьержами и т.д.
Но нас отличает в первую очередь уникальная архитектура. Интересные яркие фасады, декоративная подсветка зданий, дизайнерские холлы, детально проработанные дворовые пространства, где было бы комфортно отдыхать детям и взрослым.
ЖК на Уинской будет мультиформатным. В составе комплекса появятся как дома комфорт-класса, так и более высокого сегмента. Потенциальные клиенты смогут выбрать квартиру по своему бюджету.
— Расскажите про ваш третий проект.
— В декабре мы получили разрешение на строительство дома в центре города, на ул. Достоевского, 16. Объект будет расположен в историческом месте Разгуляя — рядом с Северной дамбой. Строительство начнется в первом квартале 2026 года.
Это будет шестиэтажный клубный дом с небольшим количество квартир. Квартиры сегмента бизнес или бизнес плюс. Но главное преимущество — это локация. Дом будет расположен в тихом историческом месте. Понимая статусность дома и уникальность локации мы будет тщательно создавать инфраструктуру этого дома, чтобы она была комфортной для жильцов. Например, аккуратно подойдем к поиску арендаторов для коммерческих помещений на первых этажах. Мы понимаем, что магазины с одной стороны удобны для жителей, а с другой приносят дискомфорт в виде шумов, связанных с погрузкой-разгрузкой товаров и трафиком покупателей. А для нас важно создать тихую локацию, где человек сможет спокойно отдыхать, находясь в центре города.
— Ранее группа «Дипломат» называлась «ПЗСП-Групп» и фактически была частью одноименной стройгруппы. В начале года произошло разделение. Почему принято такое решение и какова ваша стратегия на рынке?
— В рамках нашего обособленного подразделения, мы никогда не гнались за количеством метров и большими масштабами строительства. Конечно, когда мы находились в составе большого застройщика, то управляли в том числе и крупными массовыми проектами, загружая производственные мощности завода, при этом получили громадный опыт реализации проектов разной сложности. Группа «Дипломат» выбрал себе другую стратегию — реализация более нишевых, интересных и комфортных проектов. Поэтому руководство ПЗСП приняло мудрое решение — «отпустить» нас в свободное плаванье, выделив в самостоятельного девелопера, который бы специализироваться на реализации более нишевых и сложных проектов. Мы беремся за непростые проекты и успешно их реализуем. В этом и есть наше преимущество. При этом мы остались такие же надежные, как ПЗСП, но строим квартиры преимущественно другого класса.
— Маленькой компании сложно конкурировать с крупными федеральными холдингами. Как вы справляетесь с этой задачей?
— Стратегия группы «Дипломат» — индивидуальный подход к клиенту, уклон в более нишевые продукты. Мы хотим сделать максимально комфортной жизнь покупателей квартир «Дипломата». При этом мы не меряемся мускулами с крупными или федеральными игроками, но, и не боимся с ними конкурировать в определенных сегментах и локациях. Мы открыты и конструктивны со всеми партнерами. Со всеми можно договориться, уважая позиции каждой из сторон. Группа «Дипломат» спокойно и уверенно идет к своим целям.
