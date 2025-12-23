«Наша стратегия — реализация нишевых, интересных и комфортных проектов»

В начале 2025 года в Перми появился новый девелопер — группа «Дипломат». Бывшая ранее девелоперским подразделением крупного пермского застройщика компания «ПЗСП-Групп» провела ребрендинг и занялась собственными проектами. О стратегии компании рассказал гендиректор группы Владимир Яцук.

— Владимир Александрович, оцените уходящий 2025 год для пермских девелоперов. Каким он выдался для застройщиков?

— Большую часть 2025 года рынок продолжал адаптироваться к последствиям отмены льготной ипотеки. Примерно с августа-сентября продажи у застройщиков слегка оживились. Полагаю, что клиенты свыклись с текущей ситуацией, да и ключевая ставка ЦБ начала постепенно снижаться. Все это вселило некий сдержанный оптимизм нашим согражданам, и они начали выходить частично из депозитов и инвестировать в том числе в недвижимость. Мы видим определенный сегмент преимущественно небольших инвесторов, которые продолжают покупают квартиры не с целью улучшения жилищных условий, а для сохранения капитала.

В октябре-ноябре продажи были неплохими. Конечно сейчас основной объем сделок проходит с помощью семейной ипотеки, действие которой в ближайшее время закончится и трансформируется по каким-то новым правилам. Но таких объемов, как во времена льготной ипотеки, конечно, нет, и в ближайшее время не предвидится. То время было своеобразным окном возможностей. Застройщики, например, воспользовались им, чтобы нарастить свои земельные портфели. Сейчас многие застройщики достаточно сдержанно относятся к долгосрочным проектам развития. Прогнозирую, что в дальнейшем девелоперы будут запускать новые проекты с оглядкой и постепенно.

При этом наблюдаются и противоположные этому тренду моменты. Речь идет о том, что застройщики продолжают активно участвовать в тендерах по комплексному развитию территорий (КРТ), организованных краевым властями. На этих конкурсах девелоперы серьезно бьются за лоты, многократно повышая выкупную стоимость права КРТ. Разумеется, стратегия развития каждого предприятия видна и оценивается собственниками бизнеса самостоятельно, но предстоящие прогнозы поведения рынка недвижимости в ближайшие годы призывают действовать более аккуратно.

— Расскажите о ваших проектах КРТ. Комплексное развитие территории это не просто дом построить, необходимо еще и инфраструктуру создать, дороги, садики.

Сейчас в активной работе у группы «Дипломат» три проекта, и два из них реализуется в рамках КРТ. Первый, который уже находится в стадии строительства — ЖК «Дом учителя» на ул. Проспект Парковый, 24. Мы планировали реализовать его в другой локации. Решили оставить первоначальное название, поскольку оно удачно вписывается в территорию: рядом находится общеобразовательная и музыкальная школы, детские сады.

В рамках КРТ мы взяли дополнительные соцобязательства — строим модульную библиотеку. Она расположится на первом этаже ЖК. Это будет современное пространство, где будут проходить различные мастер-классы, дополнительное обучение не только детей, но работников образовательной сферы. По завершению строительства объект будет передан в управление администрации города, которая и выступила инициатором его появления. Также в рамках КРТ «Дипломат» проведет капремонт близлежащих к ЖК дорог, с обустройством дополнительных парковок, освещения и тротуаров. Это дополнительная нагрузка на застройщика, но мы всегда стараемся довести до конца взятые на себя обязательства. Проект сейчас выходит из котлована, завершение строительства намечено на 2027 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

— Какой второй КРТ реализует застройщик?

— Второй проект КРТ — это уже более крупная локация площадью пять гектар — в микрорайоне Ива (ул. Уинская, 55) напротив ледовой арены «Красная машина». Концепция данного проекта сейчас активно прорабатывается. Планируем выйти на разрешение на строительство в первом квартале 2026 года. Построим современный ЖК общей площадью 135 тыс. кв. метров.

Основной объем нашей социальной нагрузки в рамках этого КРТ — это создание новой и капитальный ремонт существующей улично-дорожной сети в данном микрорайоне. Новая дорога, которая здесь будет построена, свяжет ул. Уинская с ул. Сапфирная, что существенно разгрузит транспортный поток в активно развивающемся микрорайоне. Также предполагается выполнить капитальный ремонт ул.Уинской вдоль КРТ, с обустройством дополнительных светофорных объектов, остановок, разворотных полос и пешеходных переходов. Кроме того, группа «Дипломат» построит помещение для дошкольного учреждения площадью около 500 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

— В чем сложность реализации данного проекта КРТ?

— Для девелоперов социальная нагрузка в виде строительства дорог специфична и несет определенные риски в виде сложности прогнозирования затрат. Одну и ту же дорогу, одинаковой протяженностью и шириной можно построить на разных грунтах и рельефах, и ее конечная стоимость может отличаться от такой же в разы. Но с данными обязательствами мы обязательно успешно справимся.

— Многие застройщики сейчас включают в проекты ЖК новые IT-технологии, другие технические новшества. Какие у Вас «фишки» в ЖК?

— Набор элементов «умного дома» давно имеется в наших проектах. Приложение умного дома, видеодомофон, открывание шлагбаумов, видеонаблюдение, связь с консьержами и т.д.

Но нас отличает в первую очередь уникальная архитектура. Интересные яркие фасады, декоративная подсветка зданий, дизайнерские холлы, детально проработанные дворовые пространства, где было бы комфортно отдыхать детям и взрослым.

ЖК на Уинской будет мультиформатным. В составе комплекса появятся как дома комфорт-класса, так и более высокого сегмента. Потенциальные клиенты смогут выбрать квартиру по своему бюджету.

— Расскажите про ваш третий проект.

— В декабре мы получили разрешение на строительство дома в центре города, на ул. Достоевского, 16. Объект будет расположен в историческом месте Разгуляя — рядом с Северной дамбой. Строительство начнется в первом квартале 2026 года.

Это будет шестиэтажный клубный дом с небольшим количество квартир. Квартиры сегмента бизнес или бизнес плюс. Но главное преимущество — это локация. Дом будет расположен в тихом историческом месте. Понимая статусность дома и уникальность локации мы будет тщательно создавать инфраструктуру этого дома, чтобы она была комфортной для жильцов. Например, аккуратно подойдем к поиску арендаторов для коммерческих помещений на первых этажах. Мы понимаем, что магазины с одной стороны удобны для жителей, а с другой приносят дискомфорт в виде шумов, связанных с погрузкой-разгрузкой товаров и трафиком покупателей. А для нас важно создать тихую локацию, где человек сможет спокойно отдыхать, находясь в центре города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 5

— Ранее группа «Дипломат» называлась «ПЗСП-Групп» и фактически была частью одноименной стройгруппы. В начале года произошло разделение. Почему принято такое решение и какова ваша стратегия на рынке?

— В рамках нашего обособленного подразделения, мы никогда не гнались за количеством метров и большими масштабами строительства. Конечно, когда мы находились в составе большого застройщика, то управляли в том числе и крупными массовыми проектами, загружая производственные мощности завода, при этом получили громадный опыт реализации проектов разной сложности. Группа «Дипломат» выбрал себе другую стратегию — реализация более нишевых, интересных и комфортных проектов. Поэтому руководство ПЗСП приняло мудрое решение — «отпустить» нас в свободное плаванье, выделив в самостоятельного девелопера, который бы специализироваться на реализации более нишевых и сложных проектов. Мы беремся за непростые проекты и успешно их реализуем. В этом и есть наше преимущество. При этом мы остались такие же надежные, как ПЗСП, но строим квартиры преимущественно другого класса.

— Маленькой компании сложно конкурировать с крупными федеральными холдингами. Как вы справляетесь с этой задачей?

— Стратегия группы «Дипломат» — индивидуальный подход к клиенту, уклон в более нишевые продукты. Мы хотим сделать максимально комфортной жизнь покупателей квартир «Дипломата». При этом мы не меряемся мускулами с крупными или федеральными игроками, но, и не боимся с ними конкурировать в определенных сегментах и локациях. Мы открыты и конструктивны со всеми партнерами. Со всеми можно договориться, уважая позиции каждой из сторон. Группа «Дипломат» спокойно и уверенно идет к своим целям.

Группа «Дипломат»:

г. Пермь, ул. Екатерининская, 177а,

+7 (342) 292-23-99

группа-дипломат.рф

ООО «СЗ «Дом Учителя» ИНН 5903146730