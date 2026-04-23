35 пляжей хотят открыть в Ярославской области

В Ярославской области к летнему сезону 2026 года планируется открыть 35 официальных пляжей. Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Денис Хохряков на совещании с представителями органов местного самоуправления. Открытие купального сезона назначено на 1 июня, при этом декларирование пляжей необходимо завершить не позднее чем за месяц до этой даты.

За последние пять лет количество подготовленных пляжей в регионе выросло с 6 до 35. Обязательными условиями являются водолазное обследование дна и его очистка, работа спасательного поста, а также обозначение границ купания буями и знаками. На информационных стендах должны быть размещены контактные телефоны экстренных служб.

Денис Хохряков отметил, что увеличение числа официальных зон купания является важной мерой профилактики происшествий на воде.

Главам муниципальных округов поручено в ближайшее время направить в Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС) все необходимые сведения для декларирования пляжей.

Антон Голицын