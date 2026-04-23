Кофе из Дагестана, ремёсла Кавказа и барабан из Бурятии: на «Роза Хутор» отметят День коренных малочисленных народов России

С 27 по 30 апреля в этнопарке «Моя Россия» пройдут праздничные программы, выставки и бесплатные экскурсии, посвященные культурному многообразию народов страны.

Ежедневно в 12:00 и 15:00 в эти дни можно будет посетить тематические прогулки по этнопарку «Тысячи ликов одной страны». За 45 минут гости совершат путешествие по всей России и узнают о 47 коренных народах: от таёжных эвенков до народа водь, численность которого — всего 30 человек. Экскурсоводы расскажут, как шьют одежду из рыбьей кожи, зачем охотники извиняются перед медведем, почему пояс в старину заменял паспорт, и кто такие убыхи.

В конце экскурсии каждый сможет загадать желание, покрутив молитвенный барабан из Бурятии. Праздничную программу дополнят тематические экскурсии в павильонах: о коренных народах Красной Поляны, ремёслах Кавказа, традициях Татарстана, бурятских обрядах и верованиях.

В 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 в этнопарке пройдут бесплатные обзорные прогулки.

«В интерактивном этнопарке «Моя Россия» представлено 11 архитектурных павильонов, где собраны выставки и экспозиции, посвященные истории, культуре и традициям регионов страны. Здесь можно увидеть старинные народные костюмы и головные уборы — возраст некоторых превышает 100 лет,— узнать об эпохе Ивана Грозного и опричнине, представить себя древнерусским стрельцом. Текущий год объявлен Годом единства народов России, вход в этнопарк — бесплатный. Это позволит большему количеству гостей познакомиться с многообразием нашей страны»,— рассказала управляющий «Моей России» Елена Дегтярева.

30 апреля, в День празднования коренных малочисленных народов России, откроется выставка «Костюм и традиции народов Кавказа». Помимо костюмов, будут представлены старинные шерстяные ковры сумах, предметы быта, оружие. Отдельное внимание уделено работам дагестанских мастеров: Гусейна Гусейнова, Ислама Шовкринского, Магомеда Омарова. В расположенной в павильоне «Кавказ» кофейне «Чираг», что в переводе означает «свет», можно попробовать дагестанский кофе с урбечем, сладости с курагой из выращенных в горах абрикосов, блюда по старинным рецептам — например, ботлихский пирог.

Открытие выставки состоится в 14:00. В 15:30 возле павильона «Сибирь» впервые представят художественную инсталляцию «Полярное сияние». Гости узнают о природе редкого атмосферного оптического явления: как в небе возникают светящиеся дюны и переливающиеся волны. В центре выставки — сверкающий всеми цветами радуги арт-объект из четырех кристаллов. Активировать инсталляцию может каждый — достаточно повернуть один из четырёхгранников.

Этнопарк «Моя Россия» курорта «Роза Хутор» работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

Этнопарк создан к XXII Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Он занимает более трех гектаров на высоте 560 метров над уровнем моря в Роза Долине на берегу реки Мзымта. В павильонах представлены архитектурные макеты регионов России, традиционные промыслы, музейные пространства с мастер-классами. На территории работают четыре отеля, кафе, созданы зоны отдыха. В 2024 году этнопарк стал победителем федерального конкурса «Виртуальный тур по многонациональной России».

