В Самарской и Оренбургской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА

На территории Оренбургской и Самарской областей объявили отбой опасности атаки БПЛА. По данным Росавиации, в аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

БПЛА атаковали Самарскую область утром в четверг, 23 апреля. Силы ПВО сбили вражеские беспилотники, обломки которых упали на крышу многоквартирного жилого дома в Самаре. В результате на улице пострадали несколько человек, один из них госпитализирован. В Новокуйбышевске один человек погиб.

Андрей Сазонов