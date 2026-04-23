Власти ХМАО отчитались о снижении уровня бедности до 5,5%

Уровень бедности в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) по итогам 2025 года снизился с 5,6% до 5,5%, рассказал губернатор Руслан Кухарук на заседании окружной думы в ходе отчета о работе правительства региона. Он добавил, что соответствующий показатель по России за это же время снизился с 7,1% до 6,7%.

«Достижение стало возможным благодаря системной работе по поддержке семей с детьми, многодетных семей, пенсионеров, а также людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2025 году на эти цели по региональной программе было направлено более 29 млрд руб.»,— пояснил господин Кухарук.

В ходе отчета губернатор также отметил, что размер среднемесячной заработной плата одного работника в Югре за год увеличился с 124,7 тыс. до 135,9 тыс. руб. «Реальные денежные доходы населения Югры с учетом инфляции выросли на 5,9%»,— подчеркнул глава ХМАО.

