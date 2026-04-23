Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Новое поколение стартапов в сфере искусственного интеллекта направляет бюджеты не на найм сотрудников, а на вычислительные мощности. В технологической среде даже появился неформальный показатель успеха — объем расходов на «токены» для моделей вроде Claude и ChatGPT, подметил сооснователь 404 Media.

Вот пример из нашумевшего поста в LinkedIn. Генеральный директор Swan AI Амос Бар-Джозеф сообщил, что его команда из четырех человек потратила на ИИ $113 тыс. за месяц. Топ-менеджер считает это поводом для гордости. По его словам, компания «масштабируется за счет интеллекта и данных, а не численности персонала». Цель — достичь $10 млн годовой выручки силами команды из менее чем десятка человек — без отдела продаж и рекламного бюджета. Расходы на ИИ фактически заменяют функции персонала: работников маркетинга, юристов, разработчиков и администраторов поддержки.

Подобный подход получил название «токенмаксинг». В корпорации Марка Цукерберга, например, используется внутренняя система «клоденомика», где сотрудников ранжируют по объему использования ИИ: чем больше токенов, тем выше предполагаемая продуктивность. Так отдельные сотрудники могут тратить $100 тыс. на вычисления. И это, хоть и вызывает критику, воспринимается как показатель эффективности.

В отрасли активно обсуждается концепция «компании с одним сотрудником и миллиардным оборотом». Яркий пример — телемедицинский проект Medvi с командой из Мэттью Галлахера и его брата и ожиданием выручки по итогам года в $1,8 млрд. Правда, там уже есть вопросы к использованным фотографиям и данным от несуществующих врачей.

Здесь, скорее, речь об устойчивости этой модели. Реальные затраты на вычисления часто скрыты за субсидиями инвесторов. Сам ИИ по-прежнему требует человеческого контроля, чтобы избежать драматичных ошибок. И, несмотря на риски, формируется новый тип бизнеса, где предприниматели стремятся «нанимать» не людей, а ИИ-системы, рассчитывая на мощный рост.

Яна Лубнина