На 10 тысяч рублей сократился средний размер автокредита в Нижегородской области

Средний размер автокредита в Нижегородской области в марте 2026 года составил 1,38 млн руб. Это на 10 тыс. меньше по сравнению с февралем текущего года, следует из аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с мартом 2025 года средний размер автокредита вырос на 21,1%.

В целом по России показатель составил 1,49 млн руб., увеличившись к марту прошлого года на 22,3%. Больше всего он вырос в Тульской области (плюс 26,1%), Санкт-Петербурге (плюс 25,7%) и Вологодской области (плюс 24,1%). В абсолютных значениях по размеру кредита лидируют Москва (2,09 млн руб.), Московская область (1,83 млн руб.) и Санкт-Петербург (1,76 млн руб.).

Галина Шамберина