Средний размер автокредита в Нижегородской области увеличился на четверть

Средний размер автокредита в Нижегородской области в феврале 2026 года увеличился на 24,1% по сравнению с февралем 2025 года — до 1,39 млн руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В среднем по России размер автокредита увеличился на 27,3% и составил 1,52 млн руб. Наибольшие суммы были выданы в Москве (2,19 млн руб.), Московской области (1,91 млн руб.) и Санкт-Петербурге (1,79 млн руб.).

В последние шесть месяцев средний размер выданных автокредитов стабилизировался на уровне 1,5 млн руб. после роста до осени 2025 года, отметил директор по маркетингу бюро Алексей Волков. «Такая динамика фиксируется на фоне снижения спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, а также низким аппетитом к риску со стороны банков», — добавил господин Волков.

Как писал «Ъ-Приволжье», средний размер потребительского кредита в Нижегородской области в феврале также увеличился на 23,5% — до 140,3 тыс. руб.

Владимир Зубарев