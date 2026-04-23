Власти Евросоюза предъявляют ультимативные требования к Сербии в связи с ее намерением вступить в ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы видим требования, которые направлены на антагонизацию той же самой Сербии с Россией»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, от Белграда требуют разорвать все связи с Москвой и присоединиться к санкциям либо забыть «о европейской перспективе».

Такая постановка вопроса неправильна, ведь каждая страна «может весьма гармонично развивать свои отношения со всеми», добавил господин Песков. Он выразил уверенность в том, что сербская сторона будет руководствоваться своими национальными интересами при принятии решений.