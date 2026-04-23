«Автомобилист» поднимет стяг на «УГМК-Арене» в честь Андрея Мартемьянова

Директор хоккейного клуба «Автомобилист» сообщил на пресс-конференции, что именной стяг бывшего игрока и главного тренера клуба Андрея Мартемьянова будет поднят под своды «УГМК-Арены» перед одним из первых матчей нового сезона КХЛ.

«Легендарная для нас всех личность будет отмечена, под сводами арены. Это будет Андрей Алексеевич Мартемьянов. Тренер, игрок, который многие годы посвятил "Автомобилисту", более четырехсот матчей провел в составе нашей команды. Мы будем готовить церемонию, может быть даже комплекс мероприятий в рамках какого-то из стартовых матчей. Джерси Андрея Алексеевича с двадцать четвертым номером, с его фирменным, будет поднят под своды арены. Всем нам хочется, чтобы именно такие фигуры, были все время на глазах у болельщиков и в памяти болельщиков»,— рассказал директор клуба.

Напомним, Андрей Мартемьянов умер на 61-м году жизни. Он был главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста» с 2018 по 2020 год. При нем клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина и занимал первое место в Восточной конференции КХЛ.

Полина Бабинцева