Энергосистему Ростовской области готовят к периоду экстремально высоких температур

В Ростовской области подвели итоги осенне-зимнего периода 2025–2026 годов и обсудили подготовку к высоким температурам. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По итогам прошедшего отопительного сезона энергосистема региона, по данным властей, работала стабильно. Максимум потребления за этот период достиг 3,3 тыс. МВт, что превысило показатель предыдущего года. При этом аварийность в целом по энергосистеме уменьшилась на семь случаев по сравнению с прошлым сезоном.

Для минимизации рисков и бесперебойной работы в жару предстоящим летом предусмотрели сразу несколько мер, в том числе использование повышенных коэффициентов перегрузки оборудования и заблаговременное разделение электрической сети.

«Энергосистема Дона работает с запасом прочности, и наши специалисты делают всё возможное, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение даже в самые сложные периоды… Это и ремонт оборудования, и внедрение современных систем управления, и подготовка персонала», — приводят в сообщении слова замгубернатора Игоря Сорокина.

Константин Соловьев