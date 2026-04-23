Неожиданный уход в отставку министра по делам военно-морских сил США Джона Фелана — одна из главных новостей мировых медиа. Наблюдатели отмечают особую близость господина Фелана к президенту США Дональду Трампу. Говорят, что это вызывало напряженность в отношениях министра с главой Пентагона Питом Хегсетом. Эксперты удивлены тем, что отставка Джона Фелана происходит в тот самый момент, когда ВМС США играют особенно важную роль в войне с Ираном и обеспечении морской блокады этой страны.

Джон Фелан

Фото: Alex Brandon, AP

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Пит Хегсет уволил министра военно-морских сил Джона Фелана По данным трех источников, увольнение Фелана может быть вызвано его тесными отношениями с Трампом. Фелан регулярно общается с Трампом в его клубе Мар-а-Лаго, расположенном неподалеку от его собственного дома во Флориде, и в прошлом году рассказал законодателям, что обменивается с президентом сообщениями о судостроении посреди ночи. Как сообщили источники, прошлой осенью высшее руководство Пентагона было особенно раздражено, когда Фелан напрямую, в обход Хегсета, предложил Трампу идею создания современного линкора. С тех пор Хегсет… начал работать над тем, чтобы подорвать авторитет Фелана.

CNN (Атланта, США) Министр военно-морских сил США Фелан уволен из-за продолжающейся военно-морской блокады Ирана Заявление об отставке вызвало шок, учитывая, что ВМС играют решающую роль в предотвращении движения иранских судов по Ормузскому проливу... Многочисленные источники сообщили CNN, что между Феланом и (министром войны США.— “Ъ”) Хегсетом на протяжении нескольких месяцев существовала напряженность, поскольку Хегсет считал, что Фелан слишком медленно реформирует судостроение, а также был раздражен прямым общением Фелана с Трампом, которое Хегсет рассматривал как попытку обойти его.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Министр ВМС США уволен из-за блокады Ирана Источник, знакомый с ситуацией, сообщил о напряженности в отношениях (Джона Фелана.— “Ъ”) с высшим гражданским руководством Пентагона, включая Хегсета. Его уход происходит в разгар одной из самых важных миссий для военно-морских сил США за последние десятилетия: блокады судов, следующих через Ормузский пролив в иранские порты и обратно… Смена руководства и внутренняя напряженность продолжаются, несмотря на то что американские военные проводят все более агрессивные военные кампании, начиная с рейда на Венесуэлу в январе и заканчивая войной с Ираном в феврале, а также продолжающимися ударами по предполагаемым «наркокатерам». В начале этого месяца Хегсет вынудил уйти в отставку Рэнди Джорджа, начальника штаба армии, в то время как Трамп направлял тысячи солдат на Ближний Восток для участия в войне с Ираном и подготовки к возможному применению сухопутных войск в стране. Напряженность между Хегсетом и министром по делам армии Дэном Дрисколлом все чаще выплескивается на публику.

Le Monde (Париж, Франция) Джон Фелан, высокопоставленный гражданский чиновник ВМС США, подает в отставку в разгар войны Признаком внезапности этого решения является то, что господин Фелан, крупный спонсор президента США во время его кампании 2024 года, выступил во вторник перед большим собранием моряков и специалистов отрасли на ежегодной конференции ВМС в Вашингтоне. Согласно сообщению его офиса, он также встречался с руководителями комитета по вооруженным силам Палаты представителей, чтобы обсудить бюджетный запрос ВМС и строительство новых судов. Господин Фелан покидает свой пост в особенно сложный для ВМС период. Соединенные Штаты разместили три авианосца на Ближнем Востоке или на пути в регион, и администрация США заявляет, что все вооруженные силы готовы возобновить боевые действия против Ирана, если перемирие истечет.

Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик