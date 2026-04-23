Глава СКР затребовал доклад по делу о нападении у самарского бара «Руки вверх!»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику доложить о расследовании нападения на местного жителя у бара «Руки вверх!». Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Поводом для вмешательства Александра Бастрыкина послужили сообщения в соцмедиа о том, что суд переквалифицировал действия фигуранта уголовного дела на более мягкую статью об умышленном причинении легкого вреда здоровью и исключил хулиганский мотив. Кроме того, обвиняемый был освобожден в зале суда от отбывания наказания.

В июне 2025 года у самарского бара «Руки вверх!» поссорились двое мужчин, и один из них напал на другого. Потерпевший получил травмы.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Нападавшего задержали и арестовали.

Потерпевший заявил, что обвиняемый выстрелил в него из огнестрельного оружия. Но суд установил, что в момент конфликта у фигуранта уголовного дел был при себе сигнальный пистолет, стреляющий холостыми патронами. На процессе выяснилось, что в момент конфликта нападавший выстрелил не в жертву, а в воздух. Также он ударил оппонента рукояткой сигнального пистолета, причинив здоровью потерпевшего легкий вред, решил суд.

В итоге обвиняемого приговорили к полутора годам ограничения свободы, но зачли ему срок содержания под стражей и отпустили.

Георгий Портнов