В Самаре обвиняемого в нападении у бара «Руки вверх!» отпустили из СИЗО

Ленинский районный суд Самары вынес приговор обвиняемому в нападении на местного жителя у бара «Руки вверх!». Ему вменялось покушение на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хулиганство с применением предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В ходе судебного разбирательства дело было переквалифицировано, а по одному из эпизодов подсудимого оправдали. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 22 июня 2025 года у бара «Руки вверх!» между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, и подсудимый ударил оппонента по голове пистолетом. Экспертиза показала, что использованный предмет является сигнальным пистолетом, предназначенным для имитации выстрела. Полученная потерпевшим рана, согласно медицинскому заключению, отнесена к легкому вреду здоровья. Факт огнестрельного ранения, о котором ранее заявил потерпевший, не подтвердился.

С учетом этого суд исключил хулиганский мотив и оправдал фигуранта по ч. 2 ст. 213 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления. Его действия переквалифицированы на умышленное причинение легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), и ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на полтора года. Но суд учел время содержания фигуранта дела под стражей и освободил его от отбывания наказания.

Подсудимого, который до последнего времени находился в СИЗО, выпустили на свободу. Приговор не вступил в силу.

Георгий Портнов