Библиотеки в Удмуртии ежегодно теряют до 40 тысяч книг

Библиотечный фонд Удмуртии ежегодно сокращается на 30–40 тыс. экземпляров из-за износа и устаревания книг, заявил руководитель депутатской фракции КПРФ в Госсовете республики Владимир Бодров на аппаратном совещании республиканского парламента.

«Чтобы поддерживать читательский интерес требуется каждый год около 250 тыс. новых экземпляров литературы, необходимый объем выполняется только наполовину. Особое внимание Владимир Бодров обратил на недостаточный объем фонда изданий на удмуртском и других национальных языках»,— говорится в сообщении Госсовета.

Сегодня в республике числится более 1,1 тыс. библиотек, при этом 181 из них работает по сокращенному графику. Ряд учреждений не функционирует из-за кадрового дефицита. С 2019 года в Удмуртии было открыто 25 модельных библиотек.

Количество зарегистрированных пользователей в библиотеках республики составляет 560 тыс. человек. Из них 230 тыс. детей до 14 лет и 100 тыс. представителей молодежи до 30 лет.

«Рост пользователей библиотек последние годы идет именно в этих возрастных категориях. Более половины читателей библиотек — это наше подрастающее поколение»,— Владимир Бодров.

В числе возможных мер поддержки, озвученных на совещании, — систематизация работы по комплектованию фондов библиотек, разработка региональных программы поддержки таких учреждений, привлечение спонсорских средств от бизнеса и др.

Напомним, более половины ижевчан, или 60%, не посещают библиотеки. Горожане объясняли это возможностью слушать аудиокниги или читать электронные версии произведений, а также нежеланием каждые две недели продлевать абонемент. В таких условиях библиотеки делают ставку на развитие творческих мастерских, организацию фестивалей и клубов по интересам. Положительно на посещаемости сказываются всероссийские акции.

Эксперты считают, что читальные залы «проигрывают конкуренцию дивану и соцсетям», но при этом жители читать меньше не стали. Эксперты говорят, что будущее за трансформацией учреждений в модельные библиотеки с коворкинг-зонами, оснащенными компьютерами и VR-оборудованием.

Карина Пырина