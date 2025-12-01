Книга в руки не просится

Более половины ижевчан, или 60%, не посещают библиотеки. Горожане объясняют это возможностью слушать аудиокниги или читать электронные версии произведений, а также нежеланием каждые две недели продлевать абонемент. Библиотеки ставят на развитие творческих мастерских, организацию фестивалей и клубов по интересам. Положительно на посещаемости сказываются всероссийские акции. Эксперты считают, что читальные залы «проигрывают конкуренцию дивану и соцсетям», но при этом жители читать меньше не стали. Собеседники «Ъ-Удмуртия» говорят, что будущее за трансформацией учреждений в модельные библиотеки с коворкинг-зонами, оснащенными компьютерами и VR-оборудованием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Национальная библиотека Удмуртии

Фото: Архив Коммерсантъ Национальная библиотека Удмуртии

Фото: Архив Коммерсантъ

Количество посетителей библиотек в Ижевске ежегодно снижается. По данным ноябрьского опроса Superjob, 60% горожан заявили, что вообще не посещают подобные учреждения. Они объясняют свою позицию чтением электронных книг, прослушиванием аудиоверсий произведений и нежеланием каждые две недели продлевать абонемент. По 12% респондентов указали, что появляются в читальных залах раз в несколько лет или несколько месяцев. Преимущественно посетителями таких учреждений являются студенты с высшим образованием: обучающиеся вузов ходят в читальные залы в несколько раз чаще, чем учащиеся СПО — 18 и 5% соответственно.

В целом по России количество людей, не посещающих библиотеки, за последние 20 лет увеличилось на 7 процентных пунктов, до 63%. Жители Санкт-Петербурга и Москвы посещают библиотеки чаще жителей остальных городов страны.

Наиболее востребованными услугами в библиотеках традиционно являются читальный зал и абонемент — 44% и 29% соответственно. На фоне снижения количества посетителей культурные учреждения практикуют новые форматы: популярность творческих мастерских и мастер-классов составляет 21%, концертов и развлекательных мероприятий — 14%, клубов по интересам — 4%.

Заведующая отделом культурно-просветительских программ и проектов Национальной библиотеки Удмуртии Екатерина Самсонова рассказала «Ъ-Удмуртия», что учреждению удается наращивать количество посетителей на 2% ежегодно. Она подтвердила, что основным спросом продолжает пользоваться абонемент, по которому можно взять книгу на две недели на дом. В числе негативных факторов, способных влиять на динамику, — недостаточное комплектование библиотечных фондов.

«Мы учитываем различные потребности наших читателей, поэтому предоставляет доступ, в том числе, и к электронным книгам, и аудиокнигам <...> Необходимо отметить, что современный читатель — это читатель традиционной бумажной книги, что подтверждают опросы, проводимые библиотекой»,— подчеркнула госпожа Самсонова.

Для вовлечения аудитории проводятся различные мероприятия, в их числе литературный фестиваль «На Родине П. И. Чайковского», лекторий «Размышления о Русской литературе» и клуб «Древо Родословия» для начинающих генеалогов. Отдельно она отметила ежегодные всероссийские акции, такие как «Библионочь» и «Ночь искусств», а также программу «Пушкинская карта», по которой молодые люди посещают различные мастер-классы.

Кроме того, Национальная библиотека занимается SMM-продвижением. В частности, группа учреждения во «ВКонтакте» насчитывает более 12 тыс. подписчиков, создан Telegram-канал.

Исполняющая обязанности заведующей детской библиотеки имени Крылова Наталья Сабурова поделилась с «Ъ-Удмуртия», что учреждение привлекает инвестиции для дальнейшего развития. «Чтобы приобрести материалы для творчества, нам нужно участвовать в госпроектах и грантах. Последний конкурс — “Действуй” от Фонда семьи Федоровых. Мы выиграли 50 тыс. руб. в номинации “Твори” и купили на эти средства краски, кисти и другие предметы для проведения мастер-классов. Сейчас мы заходим в проекты “Без границ” и “Атмосфера”. С их помощью хотим отремонтировать помещения библиотеки, а также приобрести мебель и технику»,— рассказала госпожа Сабурова. Сейчас в библиотеке отсутствует подходящая аппаратура для прослушивания аудиокниг и компьютеры.

Самые популярные направления в детской библиотеке — клуб для игр в шахматы «Пешка» и уроки ИЗО. Также подростки интересуются бисероплетением, скрапбукингом и изготовлением изделий из фетра — ткани войлочного типа, часто используемой для создания игрушек и украшений.

«Посещаемость библиотек падает по всей России, и причины очевидны: 43% людей не приходят туда, потому что вся информация есть в интернете,— отмечает председатель комиссии Общественной палаты Удмуртии по просвещению, образованию, науке и культуре Ольга Зосимова.— Библиотека проигрывает конкуренцию дивану и соцсетям, но это не значит, что люди перестали читать — просто изменился формат потребления информации».

Один из инструментов повышения посещаемости учреждений — трансформация в модельные библиотеки. Они превращаются в культурные центры с аутентичным дизайном, укомплектованные современным оборудованием. В 2025 году в регионе открылось не менее шести таких заведений, два из которых находятся в Ижевске, по одному — в Вавоже, Старых Быгах, Сюмсях и Кизнере. «Эффект впечатляет: рост посещаемости на 50-70% после обновления»,— добавила госпожа Зосимова.

Внутри модельных библиотек находятся коворкинг-зоны с Wi-Fi, компьютерами и VR-оборудованием. Залы по необходимости могут быть адаптированы под мастер-классы и для проведения лекториев, применяются принципы гибкого зонирования. «Я знаю библиотеки, где школьники с родителями тренируются перед турнирами по математике и IT — в школе не собраться, дома тоже, а библиотека стала любимым местом»,— рассказал эксперт.

Ольга Зосимова говорит, что библиотека становится «третьим местом» между работой и домом. «Цифровизация критична: электронные каталоги, удаленный доступ к ресурсам, автоматизация — все это превращает библиотеку в образовательный хаб, где люди не просто берут книги, но учатся, создают стартапы, работают с ИИ. Уникальное преимущество библиотек — краеведение и работа с локальной идентичностью как хранителей памяти места. Будущее за теми, кто сумеет превратиться из книгохранилищ в живые культурные и образовательные центры с клиентоориентированным подходом»,— резюмировала она.

Полина Сичинава