Санатории оздоровили баланс

Санатории Ставрополья за 2025 год сформировали совокупную чистую прибыль свыше 6 млрд руб., общая выручка составила более 25 млрд руб. Это следует из анализа данных СПАРК–Интерфакс, проведенного «Ъ–Кавказ». Основной финансовый результат сосредоточен у ограниченного числа частных санаториев, тогда как значительная часть отрасли демонстрирует более умеренные показатели. Эксперты полагают, что такая структура отражает трансформацию рынка и усиление премиального сегмента.



Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Санаторно-курортные организации Ставропольского края по итогам 2025 года сформировали совокупную чистую прибыль свыше 6 млрд руб. при общей выручке более 25 млрд руб. Лидером по прибыли стало ООО «Санаторий Плаза» (1,59 млрд руб. при выручке 3,8 млрд руб.). На втором месте находится ООО «Санаторий Источник Железноводск» (1,19 млрд руб. при выручке 2,08 млрд руб.), за ним следует ООО «Санаторий Источник Кисловодск» (более 1 млрд руб. при выручке около 3 млрд руб.). Существенный вклад в результаты вносит также ООО «Санаторий Источник» (Ессентуки), заработавшее 740,9 млн руб. при выручке 1,81 млрд руб.

Второй эшелон формируют санатории с прибылью от 300 млн до 600 млн руб., включая ООО «Санаторий Русь» (582,7 млн руб. при выручке 2,53 млрд руб.), АО «Санаторий Крепость» (399,6 млн руб. при выручке 1,05 млрд руб.) и ООО «Санаторий Солнечный» (374,5 млн руб. при выручке 2,48 млрд руб.). Далее следуют ООО «ПСКК Машук Аква-Терм» (277,5 млн руб. при выручке 1,4 млрд руб.) и ООО «Санаторий ПлазаСПА» (около 222 млн руб. при выручке 1 млрд руб.). В среднем сегменте находятся объекты с прибылью 100–200 млн руб., среди которых «Центросоюз-Кисловодск» (194 млн руб.), «Целебный Нарзан» (180 млн руб.) и «Металлург» (127 млн руб.), а также ряд санаториев с прибылью на уровне 40–60 млн руб.

Ранжирование по выручке частично отличается от распределения по прибыли: лидерами по обороту выступают «Санаторий Плаза», «Санаторий Русь», «Санаторий Солнечный» и «Источник Кисловодск», тогда как наибольшую рентабельность демонстрируют объекты группы «Источник» и «Плаза». По данным СПАРК, совокупные налоговые платежи и страховые взносы указанных санаториев в 2025 году составляют не менее 2–2,5 млрд руб. Основная нагрузка приходится на крупнейших игроков с выручкой свыше 1 млрд руб., включая «Плазу», объекты группы «Источник», «Русь» и «Солнечный». При этом приведенные выводы основаны на анализе около 20 крупнейших санаториев и не отражают финансовые результаты всей отрасли: агрегированные данные по совокупной прибыли санаторно-курортного комплекса в открытых источниках не раскрываются. Однако, по данным Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, совокупная прибыль санаториев Ставропольского края составляет порядка 12 млрд руб. в год (данные за 2024 год).

Как рассказал министр туризма Ставропольского края Андрей Толбатов в интервью «Ъ-Кавказ», санаторно-курортный комплекс остается ядром туристической отрасли региона: в крае действует 128 здравниц с емкостью более 35 тыс. койко-мест, что составляет свыше 60% всего номерного фонда. Туристический поток в 2025 году превысил 8,4 млн человек, расходы туристов составили 49 млрд руб., а загрузка средств размещения на курортах Кавказских Минеральных Вод достигала 85–90%.

На этом фоне усиливается инвестиционная активность: в 2026 году в регионе планируется реализация более 30 проектов в туристической сфере с общим объемом вложений около 40 млрд руб., значительная часть которых приходится на строительство и модернизацию санаториев, а также создание сопутствующей инфраструктуры.

По оценкам экспертов, опрошенных «Ъ–Кавказ», рынок фактически разделяется на два уровня – современные частные санатории, ориентированные на премиальный сегмент, и традиционные здравницы советского периода, находящиеся в собственности профсоюзов, государства или крупных корпораций.

«Мы фактически видим разделение отрасли на премиальные инвестиционные проекты и традиционные санатории. Первые работают как полноценный гостинично-медицинский бизнес с высокой маржой, вторые — ближе к социальной модели»,— говорит отраслевой эксперт туристического рынка Илья Рожков.

По его словам, современные частные санатории формируют выручку не только за счет лечения, но и за счет размещения, сервиса и дополнительных программ, что обеспечивает им более высокую доходность. Он добавляет, что в ряде случаев высокая маржинальность может быть связана и с особенностями учета или перераспределением финансовых потоков внутри групп компаний.

Это подтверждает и ассистент кафедры гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Ярослав Климов.

«Санаторно-курортный комплекс Кавказских Минеральных Вод демонстрирует устойчивый рост и одновременно глубокую структурную трансформацию. Мы видим формирование двух параллельных моделей — современной частной и традиционной, которые существенно различаются по уровню рентабельности и подходу к работе с клиентом»,— отмечает господин Климов.

По словам собеседника издания, ключевой тренд — усиление позиций частных санаториев, которые фактически трансформируют классическую бальнеологическую модель в формат премиального wellness-отеля с медицинской составляющей. Такие объекты работают по гибкой модели, ориентированной на платежеспособный спрос, активно развивают дополнительные услуги и аккумулируют значительную часть доходов отрасли.

В то же время традиционные санатории остаются ограничены социальной функцией и тарифной политикой, что сдерживает их доходность и возможности модернизации.

По оценке эксперта, в среднесрочной перспективе поляризация рынка сохранится: премиальный сегмент продолжит расти, тогда как традиционные здравницы будут зависеть от механизмов государственной поддержки и инвестиций.

Руководитель отдела стратегического консалтинга «IDEM-консалтинг» Денис Зыков обращает внимание на изменение самой логики продукта.

«Санаторно-курортный рынок Кавминвод переходит к гибридной модели, где медицинская составляющая интегрируется в полноценный гостиничный и рекреационный продукт»,— говорит он.

По его словам, растет спрос на короткие поездки и более гибкие форматы отдыха, что стимулирует развитие инфраструктуры и дополнительных сервисов. В результате, отмечает эксперт, санатории все чаще конкурируют не только между собой, но и с классическими гостиничными и wellness-проектами, а ключевым фактором становится способность формировать выручку за счет разных сценариев потребления — от лечения до досуговых и оздоровительных программ.

Роман Лаврухин