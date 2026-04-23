Новак поручил Минэнерго и ФАС оперативно подписать соглашение с нефтяниками

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в ближайшие дни согласовать с нефтяными компаниями поставки топлива на внутренний рынок.

Вице-премьер России Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Вице-премьер России Александр Новак

«Сейчас готовим соглашение с компаниями. Принимаем определенные решения, направленные на стабилизацию работы на бирже, оптовых цен... Это просто работа, которую необходимо закончить в течение ближайших дней»,— указал господин Новак на итоговой коллегии ФАС (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер отметил, что работа антимонопольной службы позволяет сгладить факторы давления на цены на внутреннем рынке из-за роста мировых котировок.

Как сообщали источники «Интерфакса» 21 апреля, Минэнерго подготовило проекты соглашений с нефтяными компаниями о поставках сырья. Согласно инициативе, нефтяники должны будут отдавать приоритет поставкам горючего на внутренний рынок. В случае заключения соглашений они будут действовать до конца 2026 года.