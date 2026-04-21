«Интерфакс»: Минэнерго решило договориться с нефтяниками об объемах поставок топлива

Минэнерго России подготовило проекты соглашений с нефтяными компаниями о поставках нефтепродуктов. Они предполагают, что нефтяники должны будут отдавать приоритет поставкам топлива на внутренний рынок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

С помощью соглашений Минэнерго сможет рекомендовать нефтяным компаниям плановые объемы производства и отгрузок на внутренний рынок, объемы продаж на бирже и экспорта бензина и дизтоплива класса 5. Нефтяные компании обязуются следовать рекомендациям при наличии «производственных и логистических возможностей», а также спроса на внутреннем рынке.

Отдельный пункт в проектах — безубыточная реализация нефтепродуктов на Дальнем Востоке. Кроме того, нефтяные компании должны будут менять розничные цены на бензин и дизель в соответствии с инфляцией. Для подписания соглашений необходимо постановление правительства. В случае заключения соглашений они будут действовать до конца 2026 года.

До 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина. В правительстве объяснили решение ростом мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, а также необходимостью «сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ».