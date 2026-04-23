Татарстан направит 44,5 млрд руб., высвобожденных за счет списания федеральных кредитов, на развитие инфраструктуры. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на министра финансов Татарстана Марата Файзрахманова.

Татарстан направит списанные 44,5 млрд рублей госдолга на инфраструктуру

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средства пойдут на модернизацию коммунальных сетей (19,3 млрд руб.), ремонт дорог и уличного освещения (18,7 млрд руб.), замену лифтов (3 млрд руб.) и обновление общественного транспорта (1,9 млрд руб.).

Еще около 1,6 млрд руб. направят на инфраструктуру промпарков.

Ранее сообщалось, что Татарстану одобрили списание 44,5 млрд рублей бюджетных кредитов.

Анна Кайдалова