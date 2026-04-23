Цены на парацетамол в Британии выросли на 30% из-за войны в Иране

Цены на парацетамол в британских аптеках выросли на 20–30% по сравнению с февралем текущего года, сообщает The Guardian со ссылкой на данные Национальной фармацевтической ассоциации Великобритании. В аптеках также увеличилась стоимость цетиризина, препарата против аллергии.

Как пишет газета, сейчас во многих аптеках закончились аспирин и анальгетика ко-кодамола в определенных дозировках. Некоторые продавцы прекратили отпуск аспирина без рецепта.

По мнению фармацевтов, рост цен на востребованные лекарства связан с войной в Иране, которая спровоцировала топливный кризис. Это увеличило производственные и транспортные расходы поставщиков. Теперь аптеки платят на 40–50% больше за заказ лекарств на склад, отмечает The Guardian.

Екатерина Наумова