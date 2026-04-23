В Новгородской области начались массовые отключения электроэнергии

В Новгородской области начались массовые отключения электричества из-за шквалистого ветра и ухудшения погодных условий. Без света остаются 2710 человек в пяти округах, рассказал губернатор региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Под отключения попали Любытинский, Парфинский, Старорусский, Шимский, Мошенской округа»,— отметил господин Дронов.

Для восстановления электроснабжения задействованы 53 бригады — 177 специалистов и 60 единиц техники.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что новгородский филиал «Россетей Северо-Запада» работает в особом режиме.

Матвей Николаев