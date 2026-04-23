Новгородских и псковских энергетиков перевели на особый режим из-за последствий шторма

В Новгородской и Псковской областях продолжают устранять последствия сильного ветра и ликвидировать локальные сбои в сетях. К работам привлечены 106 бригад энергетиков, сообщили в «Россетях Северо-Запад».

В Новгородской и Псковской областях энергетики ликвидируют последствия сильного ветра

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из-за ухудшения погодных условий все службы переведены на усиленный режим работы, задействованы дополнительные ресурсы.

Для доступа к поврежденным участкам энергетикам приходится расчищать дороги и линии электропередачи от упавших деревьев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно и будут продолжаться до полного возвращения электроэнергии всем жителям.

Матвей Николаев