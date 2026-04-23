Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев призвал строить новые убежища

Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратил внимание на нехватку в Самаре убежищ. Он также возмутился решением самарской администрации приостановить работу общественного транспорта во время атаки беспилотников. По словам парламентария, это не только не обеспечивает безопасность жителей, но и вредит экономике региона: люди не успевают добраться до убежищ, которых мало, и опаздывают на работу. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

«Я мог бы еще понять, если бы у нас остановки общественного транспорта представляли собой доты и состояли из бетонных блоков, где можно укрыться, или людей высаживали бы возле бомбоубежищ (которые еще поискать), а почему наши стратеги ГО и ЧС решили, что толпы людей у остановок рядом со стоящими автобусами лучше защищены от "обломков", чем внутри едущего автобуса, мне совершенно непонятно»,— говорится в сообщении.

Парламентарий отметил, что убежища «необходимо строить хотя бы сейчас, но при этом не усиливать самим ущерб, наносимый врагом, остановкой работы учреждений, транспорта и так далее».

В четверг во время атаки БПЛА на Самарскую область общественный транспорт в Самаре приостановил работу. Пассажиров высадили из автобусов, троллейбусов и трамваев. Это привело к большому скоплению людей на остановках: многие вместо того, чтобы проследовать в убежища или найти укрытия, как требуется по инструкции безопасности, остались на улице и ждали возобновления работы транспорта. В настоящее время движение возобновлено.

Георгий Портнов