На Ставрополье отменили уроки второй смены в школах из-за опасности удара БПЛА

Занятия школьников во вторую смену отменили в Ставропольском крае. Решение принято из-за введенного в регионе режима беспилотной опасности, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Первая смена в школах Ставрополья заканчивает обучение, вторая смена остается дома. Занятия в учреждениях профобразования — колледжах и вузах — также рекомендовано на сегодня завершить»,— написал господин Владимиров.

В Ставропольском крае с утра 23 апреля объявлен режим беспилотной опасности. Минобороны о сбитых БПЛА пока не сообщало. По данным ведомства, за ночь силы ПВО уничтожили 154 беспилотника над десятью российскими регионами.