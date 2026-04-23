Власти Ростовской области сохранят все 19 роддомов, сделав ставку на их дооснащение

Власти Ростовской области больше не планируют укрупнять роддома. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Олеся Старжинская.

В настоящее время в регионе работают 19 медицинских организаций, имеющих акушерские койки. Они распределены по федеральной трехуровневой системе в зависимости от своей материально-технической базы. К третьему, самому высокотехнологичному уровню, относится, в частности, Перинатальный центр, куда направляют женщин из групп повышенного риска.

Олеся Старжинская сообщила, что с 2026 года действует новый приказ, строго регулирующий маршрутизацию пациенток. «Теперь система четко определяет, в учреждение какого уровня должна быть направлена роженица в зависимости от состояния здоровья и протекания беременности. Это позволяет минимизировать риски», — пояснила она.

Все три уровня системы в области полностью сформированы и сохранят свою структуру. Основные усилия будут сосредоточены на дооснащении существующих больниц для повышения качества медицинской помощи.

Мария Хоперская