В Запорожской области пенсионерку приговорили к 14 годам за госизмену

Пенсионерку из села Любимовка в Михайловском районе Запорожской области приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене, «Ъ» сообщили в пресс-службе областного суда.

Женщину 1960 года рождения задержали сотрудники ФСБ. Следствие утверждало, что пенсионерка с октября 2023 по июнь 2024 года перечислила на нужды вооруженных сил Украины через мобильное приложение «Дия» более 270 тыс. руб. Свои действия она мотивировала неприязнью к действующей российской власти.

Александр Дремлюгин, Симферополь