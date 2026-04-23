Число мультимиллионеров по всему миру увеличилось втрое с 2021 года

В ближайшие пять лет число миллиардеров в мире вырастет на 25% и достигнет 3915 человек, следует из доклада о благосостоянии Wealth Report агентства Knight Frank. По оценкам агентства, число мультимиллионеров (состояние не менее $30 млн), с 2021 года увеличилось более чем на 300% — с 162,191 до 713,626 человек.

Аналитики Knight Frank считают, что рост числа миллиардеров и миллионеров свидетельствует о «глубоком структурном ускорении» в создании богатства во всем мире. Авторы доклада отмечают, что состояние миллиардеров и миллионеров значительно увеличилось благодаря прибыли от технологий, включая ИИ.

По состоянию на 2026 год, Северная Америка лидирует с долей от общего числа миллиардеров в мире в 37%, на втором месте — Азиатско-Тихоокеанский регион (31%). Доля миллиардеров Европы составляет чуть более 25%.

Увеличение числа миллиардеров, указано в Wealth Report, в течение следующих пяти лет будет обусловлено быстро развивающимися экономиками. Среди них — Индонезия, Саудовская Аравия, Польша и Вьетнам. Knight Frank прогнозирует, что быстрее всего число миллиардеров будет расти в Саудовской Аравии, с 23 в 2026 году до 65 в 2031 году. Ожидается, что их число увеличится более чем вдвое и в Польше — с 13 до 29 за тот же период, а в Швеции — на 81%, с 32 до 58.

